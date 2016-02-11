ثاني الزيودي تفوق علمي وعملي

شغل معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» وسفيرا فوق العادة في وزارة الخارجية وهو أيضا مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في الوزارة منذ 2010 ويحمل معاليه لقب عضو ممثل وزارة الخارجية في مجلس الإمارات للتنمية الخضراء.

ومعاليه عضو لجنتي المراجعة والاختيار لجائزة زايد لطاقة المستقبل، ويشغل منصب مدير الارتباط والتواصل مع «آيرينا»في مصدر «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل».وحصل معاليه على شهادة الدكتوراه في إدارة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع من كلية سيكما لإدارة الأعمال بـ «ليل» في فرنسا عام 2012، وحاز على جائزة راشد للتفوق العلمي لحملة شهادة الدكتوراه عام 2013.