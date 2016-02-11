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التشكيل الوزاري الجديد.. مسؤوليات كبرى لمـواجهة استحقاقات المستقبل

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التشكيل الوزاري الجديد.. مسؤوليات كبرى لمـواجهة استحقاقات المستقبل التشكيل الوزاري الجديد.. مسؤوليات كبرى لمـواجهة استحقاقات المستقبل

أكد وزراء أن الثقة الغالية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتشكيلة الحكومية الجديدة، تترتب عليها مسؤوليات كبرى لمواجهة استحقاقات وتحديات المستقبل.

وعبّروا عن اعتزازهم وفخرهم بالعمل ضمن فريق للبدء في مرحلة متجددة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للإمارات.

وقالوا إن هذه الحكومة ستركز على الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل في تحقيق تطلعاته كافة، مشيرين إلى أنهم سيعملون في المرحلة المقبلة على وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط تضمن سعادة وراحة واستقرار المواطن.

وأشاد الوزراء بالخطوة الرائدة التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات، عبر إحداث أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة تدل على النظرة الاستشرافية للمستقبل مقرونة بأدوات عصرية، قوامها التخطيط السليم والتغيير الإيجابي، وضخ دماء شابة جديدة في أوصال العمل المؤسسي الحكومي.

وأشاروا إلى أن الإمارات تسير بخطى واثقة وثابتة نحو مستقبل واعد ومزدهر، في ظل القيادة الرشيدة التي تتمتع بفكر استراتيجي عميق يستشرف المستقبل برؤى متكاملة، تجعل من التحديات محفزات ومنطلقات لتحقيق مزيد من النجاحات، بما يعود بالخير والسعادة على شعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض التي تحتضن ثقافات العالم للعمل والعيش الكريم.

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