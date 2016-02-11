منال بنت محمد: فخورة بتمثيل المرأة الإماراتية 27.5 % من مجلس الوزراء

باركت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية الثانية عشرة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، حيث شهدت الحكومة الاتحادية تغييرات هيكلية هي الكبرى في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية، وتم رفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.

وعبرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية بنسبة 27.5% في مجلس الوزراء.