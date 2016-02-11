رئيس الدولة يعتمد التـشكيل الوزاري الجديد

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اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس حكومة دولة الإمارات الثانية عشرة والتي شهدت تغييرات هيكلية هي الكبرى في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.

وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها، منهم خمس نساء، ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاماً فقط، وأصغر وزيرة تبلغ من العمر 22 عاماً.

وشهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جديدين بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.

تشاور

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إعلانه الحكومة الجديدة أنه بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن الحكومة الثانية عشرة في تاريخ دولة الإمارات، وهم فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية، وفيما يلي التشكيل الجديد لحكومة الإمارات الثانية عشرة.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومعالي مريم خلفان الرومي على دورهما الذي لعباه خلال الفترة السابقة في تحقيق الكثير من الإنجازات لدولة الإمارات. وقال سموه: «شكري وتقديري الشخصي للأخ حمدان بن مبارك والأخت مريم الرومي، عملهما محفوظ، وتاريخهما معروف والحاجة لهما ستبقى مستمرة في خدمة بلدهما»، كما شكر سموه معالي عبدالله غباش على جهوده خلال العامين السابقين متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وزير الدفاع.

2. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

3. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

4. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء، وزير المالية.

5. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عضو مجلس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

6. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

7. معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء، وزيرة دولة للتسامح.

8. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي عضو مجلس الوزراء، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

9. معالي سلطان بن سعيد المنصوري عضو مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد.

10. معالي عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء، وزير الصحة ووقاية المجتمع.

11. معالي صقر بن غباش سعيد غباش عضو مجلس الوزراء، وزير الموارد البشرية والتوطين.

12. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

13. معالي عبيد بن حميد الطاير عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة للشؤون المالية.

14. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

15. معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي عضو مجلس الوزراء، وزير الطاقة.

16. معالي حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم.

17. معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء، وزير تطوير البنية التحتية.

18. معالي سلطان بن سعيد البادي عضو مجلس الوزراء، وزير العدل.

19. معالي نجلاء بنت محمد العور عضو مجلس الوزراء، وزيرة تنمية المجتمع.

20. معالي محمد بن أحمد البواردي عضو مجلس الوزراء، وزير دولة لشؤون الدفاع.

21. معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي عضو مجلس الوزراء، وزير التغير المناخي والبيئة.

22. معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري عضو مجلس الوزراء، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

23. معالي د. أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي عضو مجلس الوزراء، وزير دولة لشؤون التعليم العالي.

24. معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر عضو مجلس الوزراء، وزير دولة.

25. معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

26. معالي الدكتور راشد بن أحمد بن فهد وزير دولة.

27. معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة.

28. معالي نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

29. معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.