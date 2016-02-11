أنس الفقى يشكر أصدقاءه على فيس بوك لمساندتهم بعد حصوله على حكم البراءة

وجه أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، الشكر لأصدقائه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد مساندتهم له عقب حصوله على حكم بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وكتب "الفقى" عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" :" بمنتهى الصدق .. شكراً، لكل الأصدقاء والصديقات ..لكل من جمعنى بهم هذا العالم الافتراضى بعد زمن طويل من الغياب..ولكل من عرفتهم من قبل عن بعد، ولم نلتق إلا على صفحاتنا الافتراضية .. ولكل من عرفونى من قبل، ولكن لم يعرفونى عن قرب ..ولكل من أنعم الله على بصداقتهم وصدقهم".

وأضاف قائلاً: " لقد شاء الله أن يرفع عنى ما وقع على من ظلم، وأن ينصرنى بدل المرة مرات، ليبرأ ساحتى بفضل من عنده، فهو الحكم العدل الذى اسلمت له وجهى راضياً واثقاً أنه لن يخذلنى أبداً مهما طال الصبر، فكان نصره، وعدله، فضل ونعمة وخير كثير."

وتابع : "كانت فرحتكم وتهنئتكم الصادقة التى ملأت يومى بالسعادة والفرحة والأمل، وأكدت قناعتى أن هناك رسلا بين القلوب يحملون المشاعر الصادقة فى صمت أبلغ من كل ما تسطره الحروف".

>واختتم : " إلى كل من كتب ولو حرف واحد ليهنئنى ببراءتى ... من القلب وبمنتهى الصدق وبغاية الحب .... شكراً ".

- أنس الفقى تعليقًا على حكم براءته: "الحمد لله ربنا أنصفنى"