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موظفو النظافة لـ"النيابة": ندفع 10 ألاف جنيه رشوة لرئيس حى التجمع الخامس

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موظفو النظافة لـ"النيابة": ندفع 10 ألاف جنيه رشوة لرئيس حى التجمع الخامس موظفو النظافة لـ"النيابة": ندفع 10 ألاف جنيه رشوة لرئيس حى التجمع الخامس
أدلى موظفين شركة النظافة، باعترافات تفصيلية أمام المستشار محمد فؤاد وكيل أول نيابة شرق القاهرة بسكرتارية أمير سعيد، عقب مواجهتهما بالتسجيلات التى تمت بينهما وبين رئيس حى التجمع الخامس.

واعترف المتهمين، بأنهما كان يقدمان 10 ألاف شهريا رشوة لرئيس حى التجمع الخامس، وذلك مقابل كتابة تقاير تبرز كفاءة مستوى الخدمة التى تقدمها شركة النظافة ورفعها لرئيس جهاز القاهرة الجديدة ، قائلين:"كان لازم نعمل كده عشان يستمر تعاقد الشركة مع جهاز المدينة ".

وتبين من تحقيقات محمد فؤاد وكيل أول نيابة شرق القاهرة بسكرتارية أمير سعيد، أن رئيس الحى ضُبط متلبسا بالصوت والصورة داخل أحد المطاعم بالقاهرة الجديدة يتقاضى 20 ألف جنيه من موظفين بشركة نظافة خاصة، وأن رئيس الحى المتهم اتفق مع شركة نظافة خاصة على تقاضيه رشوة شهرية 10 آلاف جنيه مقابل رفع تقرير لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يبرز فيه تقديم الشركة مستوى عال من الالتزام وتنظيف الشوارع، وخدمة متميزة فى شوارع الحى بما يضمن استمرارها فى التعاقد مع الجهاز.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس حى التجمع الخامس واثنين آخرين من أصحاب شركات النظافة الخاصة متلبسا أثناء تقاضى المتهم الأول مبالغ مالية لإرساء مناقصة على شركة النظافة، لإزالة القمامة من شوارع حى التجمع الخامس.

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مصر 365