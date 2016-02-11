تامر عبد الحميد لـ في الجول: سأقبل خدمة الزمالك بدون تردد ولو لمدة ساعة واحدة فقط

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق استعداده لقبول مهمة الانضمام إلى الجهاز الفني للنادي بدون أي تردد "حتى ولو لمدة ساعة واحدة".

الزمالك أعلن تولي صلاح الإدارة الفنية للفريق مؤقتا، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لخلافة المقال أحمد حسام "ميدو".

وعلم FilGoal.com أن صلاح سيعرض على رئيس الزمالك انضمام تامر عبد الحميد إلى الجهاز. (طالع التفاصيل)

وعن ذلك تحدث تامر عبد الحميد لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لم يتحدث أي شخص لي بشكل رسمي بخصوص ذلك".

وأضاف "سوف أقبل المهمة بدون أي تردد. شرف لأي لاعب ارتدى قميص الزمالك أن يخدم الفريق. هذا فريقي وأقدم له خدماتي في أي مكان وأي وقت".

وهل يقلقه التغيير المستمر في جهاز الزمالك؟ أجاب نجم الفريق السابق: "بالطبع لا. الأمر وارد جدا في كل الأندية. يحدث إخفاق فيتم تغيير الجهاز الفني. أنه أمر طبيعي".

وأكمل حديثه قائلا: "سأقبل العرض حتى ولو سأتواجد لمدة ساعة واحدة فقط. يكفيني شرف خدمة فريقي الذي ارتديت قميصه".

وأتم لـFilGoal.com: "شرف لأي شخص خدمة الزمالك".

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