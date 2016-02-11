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إبراهيم صلاح للاعبي الزمالك: لا تستلموا.. الدوري مازال طويلا

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إبراهيم صلاح للاعبي الزمالك: لا تستلموا.. الدوري مازال طويلا إبراهيم صلاح للاعبي الزمالك: لا تستلموا.. الدوري مازال طويلا

وجه إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك المعار إلى سموحة رسالة لزملائه القدامى بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بثنائية سجلها إيفونا وعمرو جمال.

وقال صلاح لقناة (النهار اليوم):"أنا أكثر شخص حزين لعدم خوض مباراة القمة، ولكن إعارتي لسموحة بات أمرًا مفروغًا، وأسعى لإثبات جدارتي، للعودة إلى الزمالك والانضمام للمنتخب".

وأضاف"مشوار المنافسة لا يزال طويلاً، ولا يوجد بطولة دوري يتم حسمها بعد نهاية الدور الأول، وفارق النقاط السبعة مع الأهلي ليس كبيرًا".

وواصل"الأهلي سيفقد نقاط، ونفس الحال بالنسبة للزمالك، وكل أندية الدوري تقاتل بقوة هذا الموسم، لذا أقول للاعبي الزمالك لا ترموا المنديل أو تستسلموا".

وتابع"متفائل بالفترة القادمة في الزمالك، ولاعبو الزمالك لديهم من الروح التي تمكنهم من الفوز بالبطولات دون الحاجة لأي مدرب، هذا ما لمسته خلال مشوار الفريق الموسم الماضي، حيث تصدرنا الدوري منذ البداية رغم تغيير 4 مدربين".

وأتم"مهمة الزمالك ثقيلة للغاية، واللاعبون الكبار مثل شيكابالا وعمر جابر ومحمد إبراهيم أمامهم مسئولية كبيرة لتحفيز زملائهم، ولا بد من عدم التفريط في أي نقطة، والأهم عدم الالتفات بأمر المدير الفني الجديد".

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