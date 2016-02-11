خالد القماش لـ في الجول: نعاني من مشكلة واحدة قبل ملاقاة الانتاج

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه يعاني من مشكلة واحدة قبل ملاقاة الانتاج الحربي تتمثل في ندرة اللاعبين في خط الهجوم.

ويحل الإسماعيلي ضيفا يوم الخميس على الانتاج الحربي لملاقاته في ملعب السلام في إطار الجولة 18 من الدوري المصري (طالع قائمة الدراويش).

وتحدث القماش لـFilGoal.com قائلا:"مباراة في منتهى الصعوبة أمام فريق يملك العديد من اللاعبين المميزين".

وأكمل"نعاني من مشكلة واحدة حاليا هي ندرة اللاعبين في خط الهجوم فنحن لا نملك إلا مروان محسن فقط بسبب إصابة إيمانويل بناهيني".

وأضاف"لذلك نعمل على وجود حل لتلك الأزمة في ظل محاولاتنا لتحسين النتائج أكثر خلال الفترة المقبلة وتحسين وضعنا في جدول الترتيب".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بعد خوضه لـ16 مباراة.