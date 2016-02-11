زيزو: فرصة لأحمد الشيخ؟ إنها تقترب

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي أن فرصة أحمد الشيخ في المشاركة قريبة.

لم يشارك الشيخ مع الأهلي كثيرا تحت قيادة المدير الفني جوزيه بيسيرو والحالي زيزو منذ انتقاله في الصيف للأهلي بعد صراع مع الزمالك.

وقال زيزو في تصريحات لقناة ON Tv يوم الأربعاء: "الوقت ضيق من أجل إجراء تعديلات كبيرة على التشكيل".

وأضاف "الشهر المقبل سيزيد عدد المباريات سواء في كأس مصر أو في دوري أبطال إفريقيا وقتها سنحتاج لكل اللاعبين، والشيخ أحدهم".

الأهلي سيرحل أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل لمواجهة الفائز من ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج من غينيا الاستوائية في لقاء الذهاب على أن يستضيف أحد أيام 18، 19 و20 من نفس الشهر.