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بعد نهاية اجتماع مرتضى.. الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

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بعد نهاية اجتماع مرتضى.. الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك بعد نهاية اجتماع مرتضى.. الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل نهائي على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بعد إقالة أحمد حسام ميدو بوجود علاء عبد الغني وإسماعيل يوسف.

ميدو رحل عن الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل لاشيء. قبل أن يتولى محمد صلاح قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وأسفر الاجتماع النهائي بين إسماعيل يوسف وحمادة أنور ومرتضى منصور على وجود حمادة أنور كمدير إداري في الجهاز وإسماعيل يوسف كمدير للكرة.

ويعود علاء عبد الغني من جديد لجهاز الزمالك ليتولى مهمة المدرب العام.

مع تواجد أيمن طاهر كمدرب حراس مرمى في الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة محمد صلاح.

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