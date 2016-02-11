البحرية الليبية تضبط سفينتين اخترقتا المياه الإقليمية

>تمكنت السرية البحرية المقاتلة سوسة التابعة للبحرية الليبية من القبض على سفينتين دخلتا المياه الإقليمية الليبية.

وقال آمر السرية البحرية المقاتلة سوسة نقيب محمد المجدوب، فى تصريح صحفى مساء أمس الأربعاء، إن السرية قبضت على سفينتين مساء أمس الأربعاء، إحداها تحمل علم جزر زنجبار، والآخرى تحمل علم دولة تركيا، وجرّهما إلى ميناء سوسة البحرى، وهما الآن تحت قبضة أفراد السرية بالميناء.

وأكد المجدوب، أن السفينتين اخترقت السيادة الليبية والمياه الإقليمية، وتجاوزت المنطقة المحظورة، حيث قبض عليها على بعد 12 ميلا بحريا من رأس الهلال شرق ليبيا، فى مخالفة للتحذيرات بعدم الدخول إلى منطقة الحرب التى حددتها السلطات.

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