أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البحرية الليبية تضبط سفينتين اخترقتا المياه الإقليمية

Google+ Print
البحرية الليبية تضبط سفينتين اخترقتا المياه الإقليمية البحرية الليبية تضبط سفينتين اخترقتا المياه الإقليمية

>تمكنت السرية البحرية المقاتلة سوسة التابعة للبحرية الليبية من القبض على سفينتين دخلتا المياه الإقليمية الليبية.

وقال آمر السرية البحرية المقاتلة سوسة نقيب محمد المجدوب، فى تصريح صحفى مساء أمس الأربعاء، إن السرية قبضت على سفينتين مساء أمس الأربعاء، إحداها تحمل علم جزر زنجبار، والآخرى تحمل علم دولة تركيا، وجرّهما إلى ميناء سوسة البحرى، وهما الآن تحت قبضة أفراد السرية بالميناء.

وأكد المجدوب، أن السفينتين اخترقت السيادة الليبية والمياه الإقليمية، وتجاوزت المنطقة المحظورة، حيث قبض عليها على بعد 12 ميلا بحريا من رأس الهلال شرق ليبيا، فى مخالفة للتحذيرات بعدم الدخول إلى منطقة الحرب التى حددتها السلطات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365