"التعليم" تنهى اليوم مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تنتهى ، اليوم الخميس ،من مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين بامتحانات الثانوية ،إضافة إلى المرشحين للعمل كرؤساء مراكز توزيع أسئلة.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة من أعضاء الإدارة العامة للامتحانات كانت بدأت مقابلاتها مع الأعضاء خلال الفترة القليلة الماضية، موضحا أنها أجرت لقاءات مع ما يقرب من 10 آلاف عضو مرشحين للعمل كرئيس لجنة سير ومراقب أول ورئيس مركز، على أن تستكمل باقى الأعداد اليوم الخميس.

وأوضح نائب رئيس الامتحانات، أنه عقب الانتهاء سيتم تدريب الذين يتم اختيارهم كرؤساء لجان.

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