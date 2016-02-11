أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعليم" تنهى اليوم مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية

Google+ Print
"التعليم" تنهى اليوم مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية "التعليم" تنهى اليوم مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية
قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تنتهى ، اليوم الخميس ،من مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين بامتحانات الثانوية ،إضافة إلى المرشحين للعمل كرؤساء مراكز توزيع أسئلة.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة من أعضاء الإدارة العامة للامتحانات كانت بدأت مقابلاتها مع الأعضاء خلال الفترة القليلة الماضية، موضحا أنها أجرت لقاءات مع ما يقرب من 10 آلاف عضو مرشحين للعمل كرئيس لجنة سير ومراقب أول ورئيس مركز، على أن تستكمل باقى الأعداد اليوم الخميس.

وأوضح نائب رئيس الامتحانات، أنه عقب الانتهاء سيتم تدريب الذين يتم اختيارهم كرؤساء لجان.

- التعليم تقرر زيادة أسعار مجموعات التقوية بالمدارس..و90% من حصيلتها للمعلم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»