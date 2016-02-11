استبعاد 2500 فائز بوحدات الإسكان الاجتماعى بـ"أكتوبر" لعدم تطابق البيانات

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم رفض 2500 من الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بسبب عدم انطباق البيانات والمعلومات التى تقدموا بها بنتيجة الاستعلام.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم رفض حوالى 100 مواطن من الفائزين بوحدات القاهرة الجديدة وذلك منذ بدء الاستعلام وحتى الآن.

وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الصندوق يتلقى نحو 350 تظلما يوميا من المواطنين عبر الخط الساخن، بالإضافة للمقابلات اليومية التى يجريها موظفى الصندوق مع المواطنين الذين يحضرون لمقر الصندوق.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح مركز خدمة عملاء تابع للصندوق فى جهاز 15 مايو وذلك لاستقبال المواطنين الراغبين فى تقديم تظلمات أو شكاوى المتعلقة بنتيجة الاستعلام او استبعادهم خلال عملية الفرز.

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