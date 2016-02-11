مصدر: تسليم تقرير الطب الشرعى لجثة "جوليو روجينى" إلى القنصلية الإيطالية

أكد مصدر أمنى أن تقرير الطب الشرعى الخاص بالشاب الإيطالى جوليو روجينى الذى تم العثور على جثته بطريق " مصر الإسكندرية الصحراوى" ، تم تسليمه إلى القنصلية الإيطالية ، تمهيدا لإرساله إلى إدارة الطب الشرعى بإيطاليا لمقارنته بالتقرير الذى أصدرته عقب تشريحها الجثة .

وأضاف المصدر أن هناك تطابقا بين تقرير الطب الشرعى المصرى والإيطالى ، وأن نتيجة التقرير ستساعد فريق البحث المصرى الإيطالى الذى يتولى التحقيق وإجراء التحريات فى القضية على التوصل لأحد أهم الخيوط التى ستكشف هوية مرتكب الجريمة

وفى نفس السياق ، يكثف فريق البحث الذى تولى التحقيق فى القضية ، والمكون من ضباط الأمن الوطنى ، ومصلحة الأمن العام ومباحث الجيزة، بالتنسيق مع فريق أمنى إيطالى ، إجراء التحريات وفحص عدد من زملاء المجنى عليه ، بالإضافة إلى فحص عدد من الأشخاص فى الأماكن التى كان يتردد عليها "روجينى" للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

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