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مصدر: تسليم تقرير الطب الشرعى لجثة "جوليو روجينى" إلى القنصلية الإيطالية

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مصدر: تسليم تقرير الطب الشرعى لجثة "جوليو روجينى" إلى القنصلية الإيطالية مصدر: تسليم تقرير الطب الشرعى لجثة "جوليو روجينى" إلى القنصلية الإيطالية
أكد مصدر أمنى أن تقرير الطب الشرعى الخاص بالشاب الإيطالى جوليو روجينى الذى تم العثور على جثته بطريق " الإسكندرية الصحراوى" ، تم تسليمه إلى القنصلية الإيطالية ، تمهيدا لإرساله إلى إدارة الطب الشرعى بإيطاليا لمقارنته بالتقرير الذى أصدرته عقب تشريحها الجثة .

وأضاف المصدر أن هناك تطابقا بين تقرير الطب الشرعى المصرى والإيطالى ، وأن نتيجة التقرير ستساعد فريق البحث المصرى الإيطالى الذى يتولى التحقيق وإجراء التحريات فى القضية على التوصل لأحد أهم الخيوط التى ستكشف هوية مرتكب الجريمة

وفى نفس السياق ، يكثف فريق البحث الذى تولى التحقيق فى القضية ، والمكون من ضباط الأمن الوطنى ، ومصلحة الأمن العام ومباحث الجيزة، بالتنسيق مع فريق أمنى إيطالى ، إجراء التحريات وفحص عدد من زملاء المجنى عليه ، بالإضافة إلى فحص عدد من الأشخاص فى الأماكن التى كان يتردد عليها "روجينى" للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.


>- هل تقيد قضية مقتل الشاب الإيطالى ضد مجهول؟.. أقوال أصدقاء وزملاء "روجينى" لم تقدم إفادة لفريق البحث بسبب غموضه.. وتقريرا الطب الشرعى وشركة الاتصالات الأمل فى كشف هوية القاتل
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مصر 365

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