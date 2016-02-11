ضبط مصنع يستخدم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومصادرة 54 ألف عبوة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مصنع لإنتاج السلع الغذائية "سناكس" بمحافظة الشرقية، يستخدم خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ويقوم بإعادة تدويرها ، وطرحها بأسماء وهمية ،حيث تمت مصادرة 54800 عبوه منتج نهائى، و30 طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات .

كانت المعلومات وردت إلى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تلاعب مصنع فى المنتجات الغذائية من خلال استخدام خامات ومستلزمات غير منتهية الصلاحية، وتم تشكيل مجموعات عمل لمداهمة المصنع والتحفظ على المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضر بالواقعة .

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