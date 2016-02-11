اليوم.. استئناف محاكمة 104 متهمين فى قضية أحداث شغب بولاق أبو العلا

تستـأنف الدائرة 11 إرهاب تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، اليوم الخميس ، جلسة محاكمة 104 متهمين، فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والإعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

- تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث شغب بولاق أبو العلا للغد