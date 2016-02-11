بالصور.. رئيس مدينة الروضة بدمياط يتفقد مركز الشباب

تفقد محمد على عجم "رئيس مدينة الروضة" مبنى مركز شباب المدينة، والذى يضم إدارة الشباب بالروضة والتابع لها أكثر من 6 قرى مجاورة، وتم عمل انضباط إدارى تبين منه تواجد كل العاملين بالإدارة.

وأبدى "عجم" استياءه البالغ من فقدان مركز الشباب لدوره وتحوله إلى كافيتريات وصالة أفراح تهدر أموال الدولة التى أنفقت لفتح متنفس للشباب لتنمية عقولهم وأبدانهم وتوسيع مداركهم ونشر الوعى والثقافة.

وتم التشديد على ضرورة إعادة فتح الصالة الرياضية بمركز الشباب والمتوقفة من فترة، ووجه رئيس المدينة لوجوب فتح الصالة أمام الجمهور والاستفادة من الأجهزة والأدوات غير المستغلة بها.

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