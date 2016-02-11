تقرير- هل يسير ليستر سيتي على نهج هؤلاء ويفوز بلقب الدوري؟

ضرب فريق ليستر سيتي هذا الموسم كل التوقعات بعرض الحائط وحاليا يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بعد مرور 25 جولة. ولكن هل يحقق ما حققه 12 فريق أخر في المسابقات المختلفة؟

ولم يكن ليستر سيتي هو الفريق الوحيد ذو الإمكانيات الضعيفة ماديا مقارنة بالعمالقة والأسماء البعيدة عن سماء النجومية الذي حقق هذه الانطلاقة الرائعة، فهناك أندية أخرى تمكنت أن تحصد اللقب المحلي بظروف مماثلة.

ونشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريرا يضم 12 فريقا حققوا لقب الدوري في ظروف مماثلة للتي يعيشها ليستر سيتي حاليا.

1-جنك البلجيكي

النادي البلجيكي تم إنشاؤه في 1988 وصعد لدوري الدرجة الأولى في عام 1996 ومدربهم آيمي أنتونيس وأساطير الفريق في ذلك الوقت استيفان بروكهاورس وثوردور جودينسون وبيسنيك هاسي وسوليماني أولاري وبرانكو ستروبار قادوا الفريق للفوز ببطولة الدوري البلجيكي عام 1999.

وصرح أنتونيس عام 2011 بعد فوز جينك بلقب الدوري للمرة الثالثة "الإدارة حققت رغباتي وكان هناك طاقم قوي، كثير من هؤلاء الأشخاص لازالوا يعملون هناك ويعتنون بالفريق واستمراريته".

2- نوتينجهام فوريست الإنجليزي

صعد الفريق للدوري الممتاز في موسم 1976-1977 وكان مدرب الفريق في هذا الوقت هو برايان كلوف ومساعده بيتر تايلور تولوا قيادة النادي وأنهي الموسم بفارق 7 نقاط عن ليفربول وتفوق عليهم أيضا في نهائي كأس الرابطة.

3- مونبلييه الفرنسي

موناكو وسانت إيتيان وبوردو فازوا باللقب أيضا بعد صعودهم من الدرجة الثانية لكن نجاح مونبلييه في موسم 2011-2012 شكل صدمة كبيرة.

مع الأخذ في الاعتبار أن نادي باريس سان جيرمان قد أصبح ملكا لناصر الخليفي في تلك الفترة وريني جيرارد كان مدرب الفريق ونجم الهجوم كان أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال الحالي وحققوا اللقب وصرح المدرب عقب الفوز باللقب "ما فعلناه يظهر أننا لسنا بحاجة للخوف من أي شخص والأموال لا تشتري السعادة".

4-كايزرسلاوترن الألماني

أن تنتصر بنتيجة 1-0 على بايرن ميونيخ في أول مباراة لك بعد تأهلك للدوري الممتاز هي بداية ملحوظة لأي نادي وهذا ما فعلته كتيبة أوتو ريهاجل في موسم 1997-1998.

وصرح المدرب بعد الفوز باللقب "هذا شيء لن يتكرر أبدا" وفيما بعد قاد منتخب اليونان للفوز بأمم أوروبا عام 2004.

5-لاريسا اليوناني

يعتبر النادي الأول والوحيد في اليونان من خارج منطقة أثينا وسالونيكا فاز بالدوري اليوناني، المدرب في ذلك الوقت كان ياتشيك جموش صرح فيما بعد "لقد ضم الفريق 9 لاعبين جدد والنتائج كانت جيدة، لقد كان فريقا منظما والفوز بالدوري لا غبار عليه".

6-فيرونا الإيطالي

فيرونا حصل على المركز الرابع والسادس في الدوري الإيطالي ووصل لنهائي الكأس في مواسمهم الأولى بعد الصعود للدرجة الأولى في عام 1982، لكن لم يتوقع أحد أن يحقق المدرب أوسفالدو بانولي مع كتيبة فيرونا الدوري في موسم 1984-1985.

7-آي زد ألكمار الهولندي

هيمن على الدوري الهولندي كلا من بي إس في آيندهوفن وفينوورد وأياكس منذ عام 1964 لكن حينما تولى جورج كيسلر مهمة تدريب الفريق وفاز بالثنائية الهولندي مع آي زد ألكمار في موسم 1980-1981 ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر من إيبسويتش تاون، وقال كيسلر في وقت سابق: "لقد بدأت المهمة في 1978 بفريق متوسط وفي غضون ثلاثة أعوام طورتهم".

8-بوافيستا البرتغالي

حقق فريق جيمي باتشيكو لقب الدوري البرتغالي في موسم 2000-2001، بوافيستا امتلك تشكيل يقاتل على الكرة بضراوة وذلك بتصور خاص منه وتمكن من التفوق على بورتو في الديربي بنتيجة 1-0.

9- روبين كازان الروسي

تحت قيادة المدرب كوربان بيردييف تمكن الفريق الروسي من الفوز بالدوري الممتاز عام 2008، وفي ذلك الموسم تصدر الفريق الدوري منذ أسابيعه الأولى وصرح كوربان فيما بعد "لقد أخذ الأمر منا الكثير من الوقت لكي نصل إلى هذا النجاح، وحمدا لله حققناه".

10-أتليتكو مدريد الإسباني

"اليوم سيكون أحد أهم الأيام في تاريخ النادي" قالها دييجو سيميوني مدرب الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني وكسر هيمنة برشلونة وريال مدريد وهو لقب الدوري الأول لهم منذ عام 1996.

11-بورصاسبور التركي

أكبر مفاجأة في تاريخ الدوري التركي الممتاز، نجاح بورصاسبور في الفوز بلقب الدوري موسم 2009-2010 يعني أنهم الفريق الوحيد الذي نجح في إبعاد اللقب عن إسطنبول منذ 1984 وقال أرطغل ساغلام مدربهم في ذلك الوقت عن هذا اللقب "كنا ننتظر من فناربخشة دائما أن يهدروا النقاط الكل في بورصا صنع التاريخ".

12-تافريا سيمفيروبول الأوكراني

الدوري الأوكراني في عام 1992 كان مقسوما إلى مجموعتين، تافريا فازوا بمجموعتهم وواجهت كتيبة المدرب أناتولي زايفي فريق دينامو كييف بنهائي الدوري، وسجل سيرجي شيفشينكو الهدف الوحيد بعد 14 دقيقة من بداية المباراة ليفوز فريق تافاريا بالدوري الأوكراني.