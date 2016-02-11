ليفربول يعتذر رسميا لجماهيره بسبب ارتفاع سعر التذاكر ويعد بحل الأزمة

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا يعتذر فيه لجماهيره على ارتفاع أسعار تذاكر ملعب أنفيلد والتي أثارت غضبهم خلال الفترة الماضية.

جماهير ليفربول كانت قد اعترضت على ارتفاع أسعار التذاكر لـ77 جنيه إسترليني ليخرج بعضهم في الدقيقة 77 خلال مباراة سندرلاند الأخيرة احتجاجا.

وأصدر ليفربول بيانا طويلا أبرزه "لقد كان أسبوعا عصيبا، وبالنيابة عن الجميع في ليفربول نود أن نعتذر عن الإزعاج الذي سببته خطة التذاكر للموسم المقبل".

"لقد تضررنا من اتهامنا بعدم الاهتمام بجماهيرنا وأننا جشعين وأننا نحاول زيادة المكاسب الشخصية على حساب النادي في الوقت الذي عكسه صحيح".

"نحن نعمل الآن على تطوير خطة التذاكر للموسم المقبل وقابلنا الممثلين عن رابطة المشجعين واتفقنا معه على بعض المخاوف التي تنتاب الجماهير".