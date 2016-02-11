مسلحون مجهولون يختطفون المستشار القانونى بوزارة الاقتصاد فى ليبيا

>اختطف مسلحون مجهولون عبدالمنعم على تنتوش المستشار القانونى بوزارة الاقتصاد فى حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، فى منطقة لوغانا غرب مدينة العزيزية.

وقال مصدر مقرّب من عائلة تنتوش لـ"وكالة الأنباء الليبية" إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية قامت بخطف تنتوش وأجبرته بقوة السلاح على مرافقتهم، واقتادوه إلى جهة مجهولة، ولم نعرف مصيره حتى الآن، وتضاربت الأنباء عن الجهة المسئولة عن اختطافه".

>يشار إلى أن عبد المنعم على تنتوش شقيق عضو مجلس النواب عمر على تنتوش، النائب عن دائرة الماية، ورئيس اللجنة المالية فى مجلس النواب.