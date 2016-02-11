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حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 11 فبراير

على الصعيد المهنى


>هذا الموسم غير جيد لك على مستوى العمل، فعلى الرغم من كم النجاح الذى حققته فى الفترة الماضية، إلا أنك فى هذه الفترة تحتاج إلى بعض الأنشطة التى تساعدك على تجاوز هذه المرحلة التى أصبت فيها ببعض القلق والتوتر، والذى كان له تـأثير سيئ على مستوى العمل وهو ما شعر به مديرك فى العمل، فحاول أن تتخلص من هذه المشاعر السلبية فى أسرع وقت.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>تحاول جاهداً أن تتخلص من هذا الفشل الذى يحيط بعلاقتك بالحبيب، خصوصاً أنه فى الفترة الماضية، شعرت ببعض التقصير من جانبه، وهو ما جعلك غير سعيد على الإطلاق، كذلك يجب أن تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك وبناءً تعرف أن هذا هو الشخص الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة فلا عليها تخسره إلى الأبد.

على الصعيد الصحى


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة، ستشهد الكثير من التغيرات الصحية لك، ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من العلاج المؤجلة منذ أشهر، فقط عليك أن تتبع نصائح الأطباء، ولا تتعجل فى الشفاء، كما يجب أن تحصل على راحة أو إجازة من العمل فى أسرع وقت حتى تستطع أن تريح أعصابك بالقدر الكافِ لك.

توقعات علماء الفلك فى الفترة المقبلة


>مشاكل كثيرة ستنتهى بفضل أفكارك النيرة، كما أن عزمك وجهدك على بدء حياة خالية من أى أزمات كان له الكثير من الأثر الإيجابى، فضلاً عن بعض الأخبار الجيدة لك على مستوى العمل، فمن المتوقع أن تحصل على ترقية، وهو الأمر الذى انتظرته منذ فترة طويلة.

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مصر 365

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