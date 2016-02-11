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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 11 فبراير

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:


>مزيد من التألق والبريق سيصاحب أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فهذه الأيام هى أيام حظهم لذلك لا يوجد شيء يستدعى القلق أو التوتر، إنما العمل بعيدًا عن الضغط سيكون الأفضل بالنسبة لهم فى هذه المرحلة

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:


>يميل هذا البرج على الاستقرار حتى وإن وجد ذلك الاستقرار فى الحياة بدون شريك فى الحياة، لذلك فالمشاكل العاطفية لم تؤثر كثيرًا على هذا البرج وسيجدون طريقهم للسعادة بأى شكل.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:


>ارتفاع كبير بالنسبة لحالتهم الصحية، فعلى الرغم من المشاكل العاطفية التى سيتعرضون لها، إلا أن نجاحهم فى العمل سيرفع من حالتهم الفصحية ومن ثم سيرفع من حالتهم الصحية بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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