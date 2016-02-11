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حظك اليوم برج الحوت الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج الحوت الخميس 11 فبراير

على الصعيد المهنى


>يتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على خلق الأفكار المنيرة التى تدعم حياتهم العملية فهم يرون فى كل لمحة فى الحياة جديد يمكنهم الاستفادة منة، حاول أن تكون إنسان متجددًا كل يوم ولا تجعل طاقة طموحك تتحول أو ينطفئ نورها من داخلك فأنت قادر على تجاوز الصعاب.

برج الحوت على الصعيد العاطفى


>لا يوجد مجال أن تخسر من جديد على الصعيد العاطفى حاول أن تستفيد من الخبرات السابقة حتى لا تهدر طاقتك أكثر من ذلك، سيكون أمامك الكثير من الفرص فى الأيام المقبلة عليك التروى لتعرف كيف تكون حياتك المستقبلية تسير إلى الشكل الأفضل.

على الصعيد الصحى


>لا تحاول أن تتناسى تعليمات الطبيب فأنت تدرك تمامًا أنك تعانى من العديد من الأمراض التى تحتاج إلى متابعة صحية، كن على يقين أن الرعاية الطبية سوف تكون سبيلك الأمثل للعيش حياة صحية وهادئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التألق والازدهار فى جميع المجالات، ستكون حياتك أفضل بقليل من الاجتهاد والصبر، المحيطين بك يعلمون جيدًا أنك إنسان نشيط ويضعون فيك ثقة كبيرة كن على قدر هذه المسؤولية حتى لا تخذل من حولك فيك، توقع أن يقابلك صديق قديم وسيكون له دور كبير فى مشاريعك المستقبلية حاول أن تستمع إلى نصائح المتخصصين فى حياتك.

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مصر 365

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