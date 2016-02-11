حظك اليوم برج السرطان الخميس 11 فبراير

برج السرطان على الصعيد المهنى

برج السرطان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>ستواجه بعض الصعاب فى محيط العمل ستكون الفترة المقبلة مليئة بالمشاحنات ولكن لا تيأس، كن صابرا وصامدا حتى تصل إلى أهدافك واجه ذلك ببعض من هدوء الأعصاب والصمت على أخطاء المحيطين فدائما الصمت يفيد والكلام يكون باب لا يغلق وسلسلة كبيرة من الأخطاء.>حياتك العاطفية تسير فى طريق الاستقرار بعد مرحلة كبيرة من المشاكل كادت تعصف بالحياة بينكم وتؤدى بها إلى طريق مسدود، حاول أن تستفيد من الأخطاء السابقة ليكون المقبل أكثر استقرارا وهدوءا.>الأجواء باردة وأنت من الأشخاص التى لا تقبل بارتداء الملابس الثقيلة وهذا من الأمور غير الصحيحة، حاول أن ترتدى ملابس ثقيلة تجنب للوعكات الصحية التى قد تحل بك، ينصحك المحيطين بأخذ التطعيم اللازم ضد أمراض الشتاء المنتشرة والفيروسات المحيطة بك فى كل مكان.>تتوقع لك الأبراج مزيد من الأخبار السعيدة التى ستتوافد عليك فى الفترة المقبلة، تكون الأمور أكثر هدوءًا بعد أن عرفت أخطائك كيف تحدث، حاول تجنبها على الدوام حتى لا تقع فى مزيد من المشاكل ويكون لديك رصيد من الخبرات التى تدفع الأحوال إلى طريق السعادة، حاول أن تستشير بعض المتخصصين فى المشروع الجديد الذى تود أن تتقدم للاشتراك فيه فما خاب من استشار.