حظك اليوم برج القوس الخميس 11 فبراير

برج القوس على الصعيد المهنى

>على الصعيد العملى تحاول جذب أنظار من حولك من رؤسائك فى العمل فأنت تعرف جيدًا كيف تكون فى الفترة المقبلة أفضل من المرحلة الحالية، لا تحاول أن تتسرع فى القرارات التى تأخذها فى الفترة المقبلة فهذا يمكن أن يضرك أكثر من أن يفيدك، لا تطرح أفكار الجديدة مرة واحدة على طاولة النقاش وأجعل لديك مساحة كافية للتنفيذ. برج القوس على الصعيد العاطفى

>تواجه بعض المشاكل مع الشريك ما يؤدى إلى ضعف فى العلاقة بينكم قد يؤدى إلى طريق مسدود لا تحاول الجدال غير المبرر، وحاول أن تتخلى عن العناد فى الفترة المقبلة، سيكون أمامك الكثير من الأفكار المطروحة فى الفترة القادة لقضاء وقت مثالى مع الحبيب. على الصعيد الصحى

>حالتك الصحية جيدة فى الفترة الحالية حاول أن تتجنب جميع موجات البرد حتى لا تتعرض لوعكة صحية تجعلك طريح الفراش، تناول المزيد من الفيتامينات التى تقوى جهاز المناعة لديك وتجعلك محصن من الأمراض. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى مجال عملك وستكون شخص محط اهتمام للجميع، لا تتراجع عن مواقفك الأخيرة فيوجد فيها كثير من الاقتراحات الرائعة التى ستؤدى إلى دفع حياتك إلى طريق النجاح، حاول أن تهتم بنفسك فى الفترة القادمة وأترك مالا يعنيك حتى لا تصاب بتشتت فى الأفكار.

شبكةعيونالإخبارية

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