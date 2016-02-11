حظك اليوم برج الأسد الخميس 11 فبراير

برج الأسد على الصعيد المهني:

>اليوم مثالى لإحداث تغييرات فى حياتك المهنية والمالية وإذا كان لديك خطط لتفعل ذلك ابدأ فيها على الفور واسمح لنفسك بأن تكون حرًا وستجد أنه من السهل عليك الاقتراب من كبار المديرين والتواصل معهم بشكل فعال. على الصعيد العاطفي:

> لابد أن تتعامل بطريقة أكثر منطقية فى علاقتك العاطفية اليوم وتبتعد عن الشك المبالغ فيه وتتصرف بعقلانية أكثر لأنك مهدد اليوم بأن تتسبب فى فشل العلاقة بسبب شكوكك غير المبررة. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>كنت تتبع جدولاً زمنيًا محمومًا خلال الأيام القليلة الماضية وحان الوقت لأن تصبح أكثر نظامًا، وهذا يجعلك تشعر بالراحة نسبيًا ولكن احرص على ألا تتخلى عن خططك للتنظيم لأن هذا يعرضك لأن تصبح أكثر فوضوية فى الأيام المقبلة. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> تشعر بأنه يتم سحبك فى اتجاهات مختلفة ولا تستطيع أن تقرر إلى أى مكان تذهب خاصة أنك تواجه اليوم صعوبات فى اتخاذ القرار وتحتاج لأن تكون حذرًا فى الحكم على الأمور خاصة فى ظل وجود تشويش خارجي.

شبكةعيونالإخبارية

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