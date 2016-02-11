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حظك اليوم برج الجدى الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج الجدى الخميس 11 فبراير

برج الجدى على الصعيد المهني:


>قبل التسرع الأعمى فى إنجاز المهام الخاصة بك فعليك أن تأخذ بعض الوقت لتمضغ تجاربك السابقة وتقيم ما فعلته فى الماضى وما يمكنك تغييره فى المستقبل وما أنت بحاجة إلى قبوله من أجل تعزيز قدراتك، ستحتاج أيضًا للحكم على قدراتك الخاصة لتحديد ما إذا كان يجب المضى قدمًا فى المسار الذى تخطط له فى الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:


>فى خضم محاولاتك لإثبات حبك لشريك حياتك بالأفعال لا الأقوال لا تنس أهمية الكلمات الطيبة والرومانسية لشريك حياتك، يجب أن تعبر لحبيبك من وقتٍ لآخر عما يعنيه بالنسبة لك فهذا يشكل فارقًا كبيرًا فى مسار العلاقة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


> المشاعر الإيجابية لديك ستساعدك على التمتع بصحة بدنية ممتازة، بمعنى أن السعادة النابعة عن عقلك تساعدك على التمتع بصحة جيدة ومعاناتك مع مشاكل الظهر المستمرة يمكن أن تنتهى قريبًا فحاول أن تمارس التمارين الرياضية وتحافظ على لياقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>هذا اليوم يمكن أن يكون حاسمًا وكبيرًا بالنسبة لك وستتكون لديك رؤية جديدة للغاية قد تتأثر وجهة نظرك من قبل شخص آخر قد يكون غريبًا تمامًا عنك ولكنه فى النهاية سيساعدك على أن تتعلم وتفهم الكثير عن نفسك وأن تلعب دورًا رئيسيًا فى تشكيل الحياة فى المستقبل وطريقك للتعامل مع قضية ملحة فى حياتك.

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مصر 365

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