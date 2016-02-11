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حظك اليوم برج الدلو الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج الدلو الخميس 11 فبراير

على الصعيد المهني:


>أنت طموح للغاية اليوم والحظ يساعدك حيث تنفتح أمامك الكثير من الفرص الجديدة فى مكان عملك، وستكون حريصًا جدًا على الاستفادة منها، فكن حذرًا من ألا يتسبب هذا فى خلق شعور بالغيرة والمرض بين زملائك، فمن الضرورى أن توازن بين إعجاب رؤسائك والحصول على الدعم من زملاء العمل.

على الصعيد العاطفي:


>أنت وشريكك مشغولان بشكل كبير فى هذه الفترة الأخيرة لذا تأكد من أنكما تقضيان بعض الوقت مع بعضكما البعض كأن تخططا لعشاء رومانسى تقضيانه معًا وتفكرا بجدية فى الانتقال بالعلاقة إلى المستوى التالي.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


> التواصل مع الأصدقاء القدامى يساعدك كثيرًا فى أن تخفف من شعورك بالتوتر والقلق اليوم، حاول أن تعزز ذلك بالحصول على بعض التدليل كأن تحصل على تدليك يخفف من شعورك بالتوتر ويمنحك الراحة والطاقة التى تحتاجها.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>هذا اليوم مثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك، وألا تترك العمل يتراكم عليك اليوم وستجد أن هناك طفرة مذهلة فى طاقتك تساعدك على تنظيم المشاريع الخاصة بك على نحو مرضِ.
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مصر 365

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