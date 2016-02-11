حظك اليوم برج الدلو الخميس 11 فبراير

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أنت طموح للغاية اليوم والحظ يساعدك حيث تنفتح أمامك الكثير من الفرص الجديدة فى مكان عملك، وستكون حريصًا جدًا على الاستفادة منها، فكن حذرًا من ألا يتسبب هذا فى خلق شعور بالغيرة والمرض بين زملائك، فمن الضرورى أن توازن بين إعجاب رؤسائك والحصول على الدعم من زملاء العمل.>أنت وشريكك مشغولان بشكل كبير فى هذه الفترة الأخيرة لذا تأكد من أنكما تقضيان بعض الوقت مع بعضكما البعض كأن تخططا لعشاء رومانسى تقضيانه معًا وتفكرا بجدية فى الانتقال بالعلاقة إلى المستوى التالي.> التواصل مع الأصدقاء القدامى يساعدك كثيرًا فى أن تخفف من شعورك بالتوتر والقلق اليوم، حاول أن تعزز ذلك بالحصول على بعض التدليل كأن تحصل على تدليك يخفف من شعورك بالتوتر ويمنحك الراحة والطاقة التى تحتاجها.>هذا اليوم مثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك، وألا تترك العمل يتراكم عليك اليوم وستجد أن هناك طفرة مذهلة فى طاقتك تساعدك على تنظيم المشاريع الخاصة بك على نحو مرضِ.