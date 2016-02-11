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حظك اليوم برج الثور حظك الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج الثور حظك الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج الثور حظك الخميس 11 فبراير

برج الثور على الصعيد المهني:


>ربما يكون هذا الشهر هو أفضل الشهور بالنسبة لهم وبالنسبة للحياة العملية، لأنهم سيتقلدون المناصب التى طالما حاولوا الوصول لها وحلموا بها، لذلك يحتاجون على مزيد من الجهد والعمل والكفاح للحفاظ عليها.

على الصعيد العاطفي:


>الحب سيكون أكثر الأشياء التى تغير من مجرى حياة هؤلاء، لأنهم سيقضون وقتًا طويلاً من حياتهم فى العمل وحسب لذلك سيكون الحب هو العامل الوحيد الذى يمكن من خلاله أن يخففوا من حدة العمل.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>سيشعرون ببعض الآلام لكنها كلها أعراض مرضية بسيطة ستمر مرور الكرام دون أن تترك أى آثار أو أى مشاكل مستقبلية فيما بعد، لكن الخضوع لبعض الفحوصات الطبية أيضًا أمر مهم يجب ألا يستغنوا عنه أبدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.

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مصر 365

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