حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11 فبراير

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

>لديك العديد من الالتزامات المعلقة فى العمل، ولكنك لديك الكثير من الوقت لكى تنجز كل هذه المهام المؤجلة منذ فترة طويلة، كما أن الفرصة أمامك لكى تحقق ما تريد على مستوى العمل، بعد أن كنت تهمله فى الفترة الماضية، حاول أن تستغل كل هذه التفاصيل البسيطة حتى تقدر على تجاوز أى أزمة طارئة.>اليوم مناسب جداً لجلسة خاصة مع الحبيب، تتحدثا فيها سوياً عما كان يؤرقكم الفترة الماضية، كما أن هناك فرصة للحديث عن مشروعات قديمة كانت مؤجلة، وفرصة كبيرة لاتخاذ خطوات جادة فى حياتك المستقبلية، والتى يكون لها بالفعل مؤشر على المدى الطويل، حاول فقط أن تكون أكثر صراحة.>فى الآونة الأخيرة تم ملاحظة زيادة فى الوزن، لابد أن تكون واعى بقدر كافٍ اتجاه هذا الأمر، حتى لا تفقد السيطرة، ما قد يعرض حياتك للخطر، خصوصًا أن أوضاعك الصحية فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة إلى حد كبير، كما أنك تشعر ببعض الحساسية اتجاه بعض الأطعمة فحاول أن تتجنبها.>يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الإنجازات التى ستحققها فى الفترة المقبلة، وهو ما يجعلك تشعر ببعض الرضا والسعادة عما تقدمه، كما أن علاقتك بأقاربك ستكون أفضل بعد فترة كبيرة من التوتر والأزمات المتتالية.