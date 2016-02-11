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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11 فبراير

على الصعيد المهنى


>لديك العديد من الالتزامات المعلقة فى العمل، ولكنك لديك الكثير من الوقت لكى تنجز كل هذه المهام المؤجلة منذ فترة طويلة، كما أن الفرصة أمامك لكى تحقق ما تريد على مستوى العمل، بعد أن كنت تهمله فى الفترة الماضية، حاول أن تستغل كل هذه التفاصيل البسيطة حتى تقدر على تجاوز أى أزمة طارئة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى


>اليوم مناسب جداً لجلسة خاصة مع الحبيب، تتحدثا فيها سوياً عما كان يؤرقكم الفترة الماضية، كما أن هناك فرصة للحديث عن مشروعات قديمة كانت مؤجلة، وفرصة كبيرة لاتخاذ خطوات جادة فى حياتك المستقبلية، والتى يكون لها بالفعل مؤشر على المدى الطويل، حاول فقط أن تكون أكثر صراحة.

على الصعيد الصحى


>فى الآونة الأخيرة تم ملاحظة زيادة فى الوزن، لابد أن تكون واعى بقدر كافٍ اتجاه هذا الأمر، حتى لا تفقد السيطرة، ما قد يعرض حياتك للخطر، خصوصًا أن أوضاعك الصحية فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة إلى حد كبير، كما أنك تشعر ببعض الحساسية اتجاه بعض الأطعمة فحاول أن تتجنبها.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الإنجازات التى ستحققها فى الفترة المقبلة، وهو ما يجعلك تشعر ببعض الرضا والسعادة عما تقدمه، كما أن علاقتك بأقاربك ستكون أفضل بعد فترة كبيرة من التوتر والأزمات المتتالية.

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مصر 365

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