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حظك اليوم برج الحمل الخميس 11 فبراير

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 11 فبراير حظك اليوم برج الحمل الخميس 11 فبراير

برج الحمل على الصعيد المهنى..


>هناك بعض التغيرات على جانب العمل، ومن الممكن أن تجبرك الإدارة على تغير مسار عملك بالكامل، فضلاً عن أن الوضع الجديد سيكون أفضل لك مما كنت عليه، حاول أن تستفيد من هذه الفرصة التى ستغير طريقك بالكامل، وترسم لك مستقبل وردى أفضل ما كنت تتوقع لنفسك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى


>اليوم مثالى جداً لاتخاذ الكثير من القرارات المؤجلة منذ فترة المتعلقة بعلاقتك بالحبيب، كما أنه كذلك مناسب لتسويه الكثير من الخلافات القديمة التى كانت من شأنها أن تؤثر على علاقتك بالحبيب سلباً، كما أن قرار تأسيس عائلة جديدة يدور الآن فى ذهنك خصوصاً أن الحبيب أعلن لك استعداده لذلك.

على الصعيد الصحى


>الوقت لم يعد مسموحًا فيه الإهمال بصحتك أكثر من ذلك، حاول أن تتعامل مع جسدك بطريقة أكثر آدمية، واهتم به، خصوصًا أنك أهملته كثيرًا فى الفترة الماضية، حاول أن تهتم به، وتذهب إلى الطبيب فى أقرب فرصة ممكنة، ويفضل أن تبدأ جدول زمنى لممارسة الرياضة التى يستحقها جسدك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة


>تمر ببعض التغيرات التى يكون لها مردود جيد على صحتك، كذلك من المتوقع أن تحصل على مبلغ مالى يساعدك فى أزمة طارئة قد تتعرض لها فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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