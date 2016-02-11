حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الخميس 11 فبراير

برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك فى الفترة المقبلة

برج العذراء ليوم الخميس 11 فبراير>هذا الموسم غير جيد لك على مستوى العمل، فعلى الرغم من كم النجاح الذى حققته فى الفترة الماضية، إلا أنك فى هذه الفترة تحتاج إلى بعض الأنشطة التى تساعدك على تجاوز هذه المرحلة التى أصبت فيها ببعض القلق والتوتر، والذى كان له تـأثير سئ على مستوى العمل وهو ما شعر به مديرك فى العمل، فحاول أن تتخلص من هذه المشاعر السلبية فى أسرع وقت.>تحاول جاهدًا أن تتخلص من هذا الفشل الذى يحيط بعلاقتك بالحبيب، خصوصاً أنه فى الفترة الماضية، شعرت ببعض التقصير من جانبه، وهو ما جعلك غير سعيد على الإطلاق، كذلك يجب ـأن تعرف أن هذا هو الشخص الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة فلا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك وبناءاً عليها تخسره إلى الأبد.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة، ستشهد الكثير من التغيرات الصحية لك، ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من العلاج المؤجلة منذ أشهر، فقط عليك أن تتبع نصائح الأطباء، ولا تتعجل فى الشفاء، كما يجب أن تحصل على راحة أو إجازة من العمل فى أسرع وقت حتى تستطع أن تريح أعصابك بالقدر الكافِ لك.>مشاكل كثيرة ستنتهى بفضل أفكارك النيرة، كما أن عزمك وجهدك على بدء حياة خالية من أى أزمات كان له الكثير من الأثر الإيجابى، فضلاً عن بعض الأخبار الجيدة لك على مستوى العمل، فمن المتوقع أن تحصل على ترقية، وهو الأمر الذى انتظرته منذ فترة طويلة.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 11 فبراير

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حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>مزيد من التألق والبريق سيصاحب أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فهذه الأيام هى أيام حظهم لذلك لا يوجد شيء يستدعى القلق أو التوتر، إنما العمل بعيدًا عن الضغط سيكون الأفضل بالنسبة لهم فى هذه المرحلة>يميل هذا البرج على الاستقرار حتى وإن وجد ذللك الاستقرار فى الحياة بدون شريك فى الحياة، لذلك فالمشاكل العاطفية لم تؤثر كثيرا على هذا البرج وسيجدون طريقهم للسعادة بأى شكل.>ارتفاع كبير بالنسبة لحالتهم الصحية، فعلى الرغم من المشاكل العاطفية التى سيتعرضون لها، إلا أن نجاحهم فى العمل سيرفع من حالتهم الفصحية ومن ثم سيرفع من حالتهم الصحية بشكل عام.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11 فبراير

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برج الحوت على الصعيد المهنى

برج الحوت على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على خلق الأفكار المنيرة التى تدعم حياتهم العملية فهم يرون فى كل لمحة فى الحياة جديد يمكنهم الاستفادة منة، حاول أن تكون إنسانا متجدد كل يوم ولا تجعل طاقة طموحك تتحول أو ينطفئ نورها من داخلك فأنت قادر على تجاوز الصعاب.>لا يوجد مجال أن تخسر من جديد على الصعيد العاطفى حاول أن تستفيد من الخبرات السابقة حتى لا تهدر طاقتك أكثر من ذلك، سيكون أمامك الكثير من الفرص فى الأيام المقبلة عليك التروى لتعرف كيف تكون حياتك المستقبلية تسير إلى الشكل الأفضل.>لا تحاول أن تتناسى تعليمات الطبيب فأنت تدرك تمامًا أنك تعانى من العديد من الأمراض التى تحتاج إلى متابعة صحية، كن على يقين أن الرعاية الطبية سوف تكون سبيلك الأمثل للعيش حياة صحية وهادئة.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التألق والازدهار فى جميع المجالات، ستكون حياتك أفضل بقليل من الاجتهاد والصبر، المحيطين بك يعلمون جيدًا أنك إنسان نشيط ويضعون فيك ثقة كبيرة كن على قدر هذه المسؤولية حتى لا تخذل من حولك فيك، توقع أن يقابلك صديق قديم وسيكون له دور كبير فى مشاريعك المستقبلية حاول أن تستمع إلى نصائح المتخصصين فى حياتك.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 11 فبراير

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برج السرطان على الصعيد المهنى

برج السرطان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>ستواجه بعض الصعاب فى محيط العمل ستكون الفترة القادمة مليئة بالمشاحنات ولكن لا تيأس، كن صابرا وصامدا حتى تصل إلى أهدافك واجه ذلك ببعض من هدوء الأعصاب والصمت على أخطاء المحيطين فدائما الصمت يفيد والكلام يكون بابا لا يغلق وسلسلة كبيرة من الأخطاء.>حياتك العاطفية تسير فى طريق الاستقرار بعد مرحلة كبيرة من المشاكل كادت تعصف بالحياة بينكم وتؤدى بها إلى طريق مسدود، حاول أن تستفيد من الأخطاء السابقة ليكون القادم أكثر استقرار وهدوء.>الأجواء باردة وأنت من الأشخاص التى لا تقبل بارتداء الملابس الثقيلة وهذا من الأمور غير الصحيحة، حاول أن ترتدى ملابس ثقيلة تجنب للوعكات الصحية التى قد تحل بك، ينصحك المحيطين بأخذ التطعيم اللازم ضد أمراض الشتاء المنتشرة والفيروسات المحيطة بك فى كل مكان.>تتوقع لك الأبراج مزيد من الأخبار السعيدة التى ستتوافد عليك فى الفترة المقبلة، تكون الأمور أكثر هدوءًا بعد أن عرفت أخطاءك كيف تحدث، حاول تجنبها على الدوام حتى لا تقع فى مزيد من المشاكل ويكون لديك رصيد من الخبرات التى تدفع الأحوال إلى طريق السعادة، حاول أن تستشير بعض المتخصصين فى المشروع الجديد الذى تود أن تتقدم للاشتراك فيه فما خاب من استشار.

حظك اليوم برج القوس الخميس 11 فبراير

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برج القوس على الصعيد المهنى

برج القوس على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>على الصعيد العملى تحاول جذب أنظار من حولك من رؤسائك فى العمل فأنت تعرف جيدا كيف تكون فى الفترة المقبلة أفضل من المرحلة الحالية، لا تحاول أن تتسرع فى القرارات التى تأخذها فى الفترة القادمة فهذا يمكن أن يضرك أكثر من أن يفيدك، لا تطرح أفكار الجديدة مرة واحدة على طاولة النقاش وأجعل لديك مساحة كافية للتنفيذ.>تواجه بعض المشاكل مع الشريك ما يؤدى إلى ضعف فى العلاقة بينكم قد يؤدى إلى طريق مسدود لا تحاول الجدال غير المبرر، وحاول أن تتخلى عن العناد فى الفترة المقبلة، سيكون أمامك الكثير من الأفكار المطروحة فى الفترة القادة لقضاء وقت مثالى مع الحبيب.>حالتك الصحية جيدة فى الفترة الحالية حاول أن تتجنب جميع موجات البرد حتى لا تتعرض لوعكة صحية تجعلك طريح الفراش، تناول المزيد من الفيتامينات التى تقوى جهاز المناعة لديك وتجعلك محصن من الأمراض.>تتوقع لك الأبراج مزيدا من النجاح فى مجال عملك وستكون شخص محط اهتمام للجميع، لا تتراجع عن مواقفك الأخيرة فيوجد فيها كثير من الاقتراحات الرائعة التى ستؤدى إلى دفع حياتك إلى طريق النجاح، حاول أن تهتم بنفسك فى الفترة المقبلة وأترك مالا يعنيك حتى لا تصاب بتشتت فى الأفكار.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 11 فبراير

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برج الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> اليوم مثالى لإحداث تغييرات فى حياتك المهنية والمالية وإذا كان لديك خطط لتفعل ذلك ابدأ فيها على الفور واسمح لنفسك بأن تكون حرًا وستجد أنه من السهل عليك الاقتراب من كبار المديرين والتواصل معهم بشكل فعال.> لابد أن تتعامل بطريقة أكثر منطقية فى علاقتك العاطفية اليوم وتبتعد عن الشك المبالغ فيه وتتصرف بعقلانية أكثر لأنك مهدد اليوم بأن تتسبب فى فشل العلاقة بسبب شكوكك غير المبررة.>كنت تتبع جدولاً زمنيًا محمومًا خلال الأيام القليلة الماضية وحان الوقت لأن تصبح أكثر نظامًا، وهذا يجعلك تشعر بالراحة نسبيًا ولكن احرص على ألا تتخلى عن خططك للتنظيم لأن هذا يعرضك لأن تصبح أكثر فوضوية فى الأيام المقبلة.> تشعر بأنه يتم سحبك فى اتجاهات مختلفة ولا تستطيع أن تقرر إلى أى مكان تذهب خاصة أنك تواجه اليوم صعوبات فى اتخاذ القرار وتحتاج لأن تكون حذرًا فى الحكم على الأمور خاصة فى ظل وجود تشويش خارجي.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 11 فبراير

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برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أنت طموح للغاية اليوم والحظ يساعدك حيث تنفتح أمامك الكثير من الفرص الجديدة فى مكان عملك، وستكون حريصًا جدًا على الاستفادة منها، فكن حذرًا من ألا يتسبب هذا فى خلق شعور بالغيرة والمرض بين زملائك، فمن الضرورى أن توازن بين إعجاب رؤسائك والحصول على الدعم من زملاء العمل.> أنت وشريكك مشغولان بشكل كبير فى هذه الفترة الأخيرة لذا تأكد من أنكما تقضيان بعض الوقت مع بعضكما البعض كأن تخططا لعشاء رومانسى تقضيانه معًا وتفكرا بجدية فى الانتقال بالعلاقة إلى المستوى التالي.> التواصل مع الأصدقاء القدامى يساعدك كثيرًا فى أن تخفف من شعورك بالتوتر والقلق اليوم، حاول أن تعزز ذلك بالحصول على بعض التدليل كأن تحصل على تدليك يخفف من شعورك بالتوتر ويمنحك الراحة والطاقة التى تحتاجها.>هذا اليوم مثالى لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولويات المشاريع الخاصة بك، وألا تترك العمل يتراكم عليك اليوم وستجد أن هناك طفرة مذهلة فى طاقتك تساعدك على تنظيم المشاريع الخاصة بك على نحو مرضِ.

حظك اليوم برج الثور حظك يوم الخميس 11 فبراير

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برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>ربما يكون هذا الشهر هو افضل الشهور بالنسبة لهم وبالنسبة للحياة العملية، لأنهم سيتقلدون المناصب التى طالما حاولوا الوصول لها وحلموا بها، لذلك يحتاجون على مزيد من الجهد والعمل والكفاح للحفاظ عليها.>الحب سيكون أكثر الأشياء التى تغير من مجرى حياة هؤلاء، لأنهم سيقضون وقتًا طويلاً من حياتهم فى العمل وحسب لذلك سيكون الحب هو العامل الوحيد الذى يمكن من خلاله أن يخففون من حدة العمل.>سيشعرون ببعض الآلام لكنها كلها أعراض مرضية بسيطة ستمر مرور الكرام دون أن تترك أى آثار أو أى مشاكل مستقبلية فيما بعد، لكن الخضوع لبعض الفحوص الطبية أيضًا أمر مهم يجب ألا يستغنوا عنه أبدًا.>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11 فبراير

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برج الجوزاء على الصعيد المهنى

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

>لديك العديد من الالتزامات المعلقة فى العمل، ولكنك لديك الكثير من الوقت لكى تنجز كل هذه المهام المؤجلة منذ فترة طويلة، كما أن الفرصة أمامك لكى تحقق ما تريد على مستوى العمل، بعد أن كنت تهمله فى الفترة الماضية، حاول أن تستغل كل هذه التفاصيل البسيطة حتى تقدر على تجاوز أى أزمة طارئة.>اليوم مناسب جداً لجلسة خاصة مع الحبيب، تتحدثا فيها سوياً عما كان يؤرقكم الفترة الماضية، كما أن هناك فرصة للحديث عن مشروعات قديمة كانت مؤجلة، وفرصة كبيرة لاتخاذ خطوات جادة فى حياتك المستقبلية، والتى يكون لها بالفعل مؤشر على المدى الطويل، حاول فقط أن تكون أكثر صراحة.>فى الآونة الأخيرة تم ملاحظة زيادة فى الوزن، لا بد أن تكون واعى بقدر كافى اتجاه هذا الأمر، حتى لا تفقد السيطرة، مما قد يعرض حياتك للخطر، خصوصاً أن أوضاعك الصحية فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة إلى حد كبير، كما أنك تشعر ببعض الحساسية اتجاه بعض الأطعمة فحاول أن تتجنبها.>يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الإنجازات التى ستحققها فى الفترة المقبلة، وهو ما يجعلك تشعر ببعض الرضا والسعادة عما تقدمه، كما أن علاقتك بأقاربك ستكون أفضل بعد فترة كبيرة من التوتر والأزمات المتتالية.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 11 فبراير

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برج الحمل على الصعيد المهنى

برج الحمل على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>هناك بعض التغيرات على جانب العمل، ومن الممكن أن تجبرك الإدارة على تغير مسار عملك بالكامل، فضلاً عن أن الوضع الجديد سيكون أفضل لك مما كنت عليه، حاول أن تستفيد من هذه الفرصة التى ستغير طريقك بالكامل، وترسم لك مستقبل وردى أفضل مما كنت تتوقع لنفسك.>اليوم مثالى جداً لاتخاذ الكثير من القرارات المؤجلة منذ فترة المتعلقة بعلاقتك بالحبيب، كما أنه كذلك مناسب لتسويه الكثير من الخلافات القديمة التى كانت من شأنها أن تؤثر على علاقتك بالحبيب سلباً، كما أن قرار تأسيس عائلة جديدة يدور الآن فى ذهنك خصوصاً أن الحبيب أعلن لك استعداده لذلك.>الوقت لم يعد مسموحا فيه الإهمال بصحتك أكثر من ذلك، حاول أن تتعامل مع جسدك بطريقة أكثر آدمية، واهتم به، خصوصًا أنك أهملته كثيرًا فى الفترة الماضية، حاول أن تهتم به، وتذهب إلى الطبيب فى أقرب فرصة ممكنة، ويفضل أن تبدأ جدول زمنى لممارسة الرياضة التى يستحقها جسدك.>تمر ببعض التغيرات التى يكون لها مردود جيد على صحتك، كذلك من المتوقع أن تحصل على مبلغ مالى يساعدك فى أزمة طارئة قد تتعرض لها فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم لبرج العقرب:

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على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>مازال سوء الحظ يرافق أبناء هذا البرج، فللأسف بعض العراقيل والمشاكل ستحيط بهمن ولكم يستطيعوا التخلص منها فى الوقت الحالى، وبعض التهم ستلقى عليهم دون وجه حق، الأمر الذى سيضعهم تحت ضغط عصبى كبير.>الغيرة والشك سببان ربما يغيران من شكل الحياة العاطفية لأبناء هذا البرجن فبعد أيام وشهور من المشاكل التى ليس لها حصر، يكون الانفصال هو الحل الوحيد لهذه المشكلة ولا داعى للصبر لأنه لا يجدى فى حل هذه الأزمة.>نتيجة للضغوط العصبية التى سيتعرض لها آبناء هذا البرج من الممكن أن يتعرضون لبعض المشاكل الصحية المتعلقة بالحالة النفسية مثل الضغط أو السكر فضلا عن أعراض القاولون>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 11 فبراير

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برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>قبل التسرع الأعمى فى إنجاز المهام الخاصة بك فعليك أن تأخذ بعض الوقت لتمضغ تجاربك السابقة وتقيم ما فعلته فى الماضى وما يمكنك تغييره فى المستقبل وما أنت بحاجة إلى قبوله من أجل تعزيز قدراتك، ستحتاج أيضًا للحكم على قدراتك الخاصة لتحديد ما إذا كان يجب المضى قدمًا فى المسار الذى تخطط له فى الفترة المقبلة.>فى خضم محاولاتك لإثبات حبك لشريك حياتك بالأفعال لا الأقوال لا تنس أهمية الكلمات الطيبة والرومانسية لشريك حياتك، يجب أن تعبر لحبيبك من وقتٍ لآخر عما يعنيه بالنسبة لك فهذا يشكل فارقًا كبيرًا فى مسار العلاقة.> المشاعر الإيجابية لديك ستساعدك على التمتع بصحة بدنية ممتازة، بمعنى أن السعادة النابعة عن عقلك تساعدك على التمتع بصحة جيدة ومعاناتك مع مشاكل الظهر المستمرة يمكن أن تنتهى قريبًا فحاول أن تمارس التمارين الرياضية وتحافظ على لياقتك.> هذا اليوم يمكن أن يكون حاسمًا وكبيرًا بالنسبة لك وستتكون لديك رؤية جديدة للغاية قد تتأثر وجهة نظرك من قبل شخص آخر قد يكون غريب تمامًا عنك ولكنه فى النهاية سيساعدك على أن تتعلم وتفهم الكثير عن نفسك وأن تلعب دورًا رئيسيًا فى تشكيل الحياة فى المستقبل وطريقك للتعامل مع قضية ملحة فى حياتك.