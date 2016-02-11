مدير أثار جنوب سيناء يشهد حفل تكريم حارس معبد سرابيط الخادم

شهد حسام الدين على غدية مدير عام آثار جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حفل تكريم حسن محمد عيد حارس آثار معبد سرابيط الخادم، لبلوغه سن التقاعد، بحضور الحفل مصطفى محمد نور الدين مدير المنطقة، السيد محمود عبداللطيف مدير منطقة آثار أبو رديس، سامح محمد مدير التوثيق الأثرى، ولفيف من زملاء المحتفى به وذويه.

تناوب الحضور كلمات الثناء على المحتفى به , ومنحه المدير العام شهادة تقدير نظرا لإخلاصه وأخلاقه العاليه وخدمته الممتازة، كما منحه مدير المنطقة هدية تذكارية تقديرا وعرفانا لإخلاصه وتفانيه طوال مشوار عمله.



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