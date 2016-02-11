أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أثار جنوب سيناء يشهد حفل تكريم حارس معبد سرابيط الخادم

Google+ Print
مدير أثار جنوب سيناء يشهد حفل تكريم حارس معبد سرابيط الخادم مدير أثار جنوب سيناء يشهد حفل تكريم حارس معبد سرابيط الخادم
شهد حسام الدين على غدية مدير عام آثار جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حفل تكريم حسن محمد عيد حارس آثار معبد سرابيط الخادم، لبلوغه سن التقاعد، بحضور الحفل مصطفى محمد نور الدين مدير المنطقة، السيد محمود عبداللطيف مدير منطقة آثار أبو رديس، سامح محمد مدير التوثيق الأثرى، ولفيف من زملاء المحتفى به وذويه.

تناوب الحضور كلمات الثناء على المحتفى به , ومنحه المدير العام شهادة تقدير نظرا لإخلاصه وأخلاقه العاليه وخدمته الممتازة، كما منحه مدير المنطقة هدية تذكارية تقديرا وعرفانا لإخلاصه وتفانيه طوال مشوار عمله.

حفل تكريم حارس معبد سرابيط الخادم (1)

حفل تكريم حارس معبد سرابيط الخادم (2)

حفل تكريم حارس معبد سرابيط الخادم (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365