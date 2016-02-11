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بالصور.. "القناة لتوزيع الكهرباء" توافق على توصيل التيار للمنطقة الصناعية بنوبيع

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بالصور.. "القناة لتوزيع الكهرباء" توافق على توصيل التيار للمنطقة الصناعية بنوبيع بالصور.. "القناة لتوزيع الكهرباء" توافق على توصيل التيار للمنطقة الصناعية بنوبيع
وافق المهندس محمد السيد، العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، على توصيل التيار الكهربائى الى المنطقة الصناعية بنوبيع.
>المهندس-محمد-السيد-العضو-المنتدب-لشركة-القناة--(1)
>جاء ذلك فى زيارته، اليوم ،بصحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الى مدن طابا ونويبع.
>المهندس-محمد-السيد-العضو-المنتدب-لشركة-القناة--(3)
>واستجاب محمد السيد لطلبات المواطنين من أهالى سيناء بتوصيل التيار للمدينة الحرفية بنويبع وكذلك توصيل الكهرباء للقرية البدوية بمدينة طابا .
>المهندس-محمد-السيد-العضو-المنتدب-لشركة-القناة--(2)
>ومن جانه أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن شكره للدكتور مهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس محمد السيد العضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، على جهودهم المخلصة وحبهم الشديد ووقوفهم الدائم مع أهالى سيناء .
>المهندس-محمد-السيد-العضو-المنتدب-لشركة-القناة--(4)

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