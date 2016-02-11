محافظ جنوب سيناء يعلن 200 منزل بطابا الجديدة

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم تسليم 200 منزل بالقرية البدوية بطابا وتشمل 200 منزل بدوى و60 محل ومسجد ووحدة صحيه ومركز شباب بتكلفة 60 مليون جنيه تبرع من مؤسسة سميح ساويرس سيتم افتتاحها فى احتفالات تحرير سيناء وتسليم العقود لمستحقيها.

ومن جانبة أكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه على استعداد كامل لتوصيل التيار الكهربائي إلى جميع قرى ووديان محافظة جنوب سيناء وهذه أبسط حقوق مواطنى هذه التجمعات .

كما أعلن أنه سيتم توصيل التيار الكهربائى إلى المنطقة الصناعية بمدينة نويبع بناء على طلب المواطنين نظرا لعدم وصول التيار الكهربائي للمنطقة حتى الآن ومعاناة المواطنين بها من استخدام المولدات الكهربائية.

وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء على أنه سيتم توصيل كهرباء كودية للمنطقة الصناعية عن طريق العداد الكودى لأن العداد الكودى لا يثبت ملكية الأرض أو المنزل التى يوجد به.

جاء ذلك خلال مرافقته للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارته إلى مدينة نويبع اليوم بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء جمال الريس السكرتير المساعد، وجميع مديري المديريات ورؤساء المدن.

وقام المحافظ بتفقد عدة مشروعات تنموية بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه استعدادا لافتتاحها في العيد القومي للمحافظة خلال مارس المقبل، كما قام المحافظ بالاستماع إلى شرح مفصل للخطة الاستثمارية الخاصة بمدينة نويبع، وطالب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال.



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