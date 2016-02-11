نقابة الأطباء بالسويس تطالب بقانون رادع لحماية الأطباء من الاعتداء عليهم

صرح الدكتور تامر البوهى، وكيل نقابة الأطباء بالسويس، بأن نقابة الأطباء بالمحافظة متضامنة مع قرارات النقابة العامة للأطباء للحفاظ على حقوق أطباءها ومنع ما يتعرض لها من اعتداءات أثناء العمل عقب واقعة اعتداء أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية بالقاهرة.

وطلب وكيل نقابة الأطباء بالسويس، فى تصريح لليوم السابع، من الدولة العدالة الناجزة من خلال تنفيذ القانون على أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية، مشيرا إلى أن تأخر محاسبة أمناء الشرطة حتى الآن هو نوع من الاستفزاز للأطباء من أجل الاجواء إلى الإعتصام .

وطالب الدكتور تامر البوهى رئيس مجلس النواب بوضع قانون يحمى الأطباء من خلال تغليظ العقوبة على اى شخص يقوم بالاعتداء على طبيب، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يحمى الطبيب من الاعتداء عليه أثناء تأديبه عمله.