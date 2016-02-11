أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يتفقد مصنع السكر الثالث عالميا من حيث الإنتاج

Google+ Print
محافظ الدقهلية يتفقد مصنع السكر الثالث عالميا من حيث الإنتاج محافظ الدقهلية يتفقد مصنع السكر الثالث عالميا من حيث الإنتاج
تفقد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مراحل إنتاج السكر بشركة الدقهلية للسكر، بمركز بلقاس، والتقى العاملين بالمصنع، واستمع لبعض من مطالبهم.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بشركه الدقهلية للسكر، وبجميع المزارعين الذين وصفهم بنواة الإنتاج، الذى جعل من الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والثالثة عالميا، من حيث القدرة على الإنتاج.

ويبلغ إنتاج المصنع 330 ألف طن سكر، و130 ألف طن مخلفات، و125 ألف طن مولاس للتصدير، وأكد المحافظ ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة والجهاز التنفيذى، لخدمة المجتمع المدنى، فى المشروعات الخدمية من طرق وصرف صحى ومستشفيات وجميع مشروعات البنية التحتية بالدقهلية.
>المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية (1)

المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية (2)

المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية (3)

المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365