محافظ الدقهلية يتفقد مصنع السكر الثالث عالميا من حيث الإنتاج

تفقد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مراحل إنتاج السكر بشركة الدقهلية للسكر، بمركز بلقاس، والتقى العاملين بالمصنع، واستمع لبعض من مطالبهم.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بشركه الدقهلية للسكر، وبجميع المزارعين الذين وصفهم بنواة الإنتاج، الذى جعل من الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والثالثة عالميا، من حيث القدرة على الإنتاج.

ويبلغ إنتاج المصنع 330 ألف طن سكر، و130 ألف طن مخلفات، و125 ألف طن مولاس للتصدير، وأكد المحافظ ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة والجهاز التنفيذى، لخدمة المجتمع المدنى، فى المشروعات الخدمية من طرق وصرف صحى ومستشفيات وجميع مشروعات البنية التحتية بالدقهلية.

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