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بالصور.. ختام دورة تدريبية فى ميكنة الأعمال الإدارية بمدارس كفر الشيخ

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بالصور.. ختام دورة تدريبية فى ميكنة الأعمال الإدارية بمدارس كفر الشيخ بالصور.. ختام دورة تدريبية فى ميكنة الأعمال الإدارية بمدارس كفر الشيخ
اختتمت مساء أمس الأربعاء دورة ميكنة الأعمال الإدارية بالمدارس بالمدرسة السعدية الجديدة، تحت رعاية الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتعاون بين وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتعاون مع وائل أغا مدير إدارة التدريب.

وقال صلاح عبد المجيد خاطر "أحد المدربين" إن العالم اليوم يعتمد على الميكنة فى جميع شئون الحياة، ولا يصح أن يكون تعليمنا بعيدا عن استخدام التكنولوجيا، لذا كانت هذه الدورة لميكنة أعمال شئون العاملين وشئون الطلاب، وجميع الأعمال الإدارية توفيرا للوقت ولدقة المعلومات والحفاظ عليها.

وأضافت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ أن بحاجة إلى جهد المخلصين من أبنائها، وأنه يجب عليهم أن يطوروا أنفسهم ويواكبوا العصر، لنساير روح العصر الذى يعيش فيه أولادنا الذين فاقونا فى استخدام التكنولوجيا، مؤكدة أنها ستقدم دعمها لكل جهد من شأنه النهوض بالعملية التعليمية.

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