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خليك فى الطبيعى.. عصير الليمون فعال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

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خليك فى الطبيعى.. عصير الليمون فعال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية خليك فى الطبيعى.. عصير الليمون فعال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية مشكلة يعانى منها الكثيرون نتيجة إصابتهم ببعض الميكروبات والبكتيريا ولعل من أبرز أعراضها الشعور بالصداع وصعوبة التنفس.

التهاب الجيوب الأنفية


>ويقول الدكتور فادى سمير لوقا استشارى الأنف والأذن والحنجرة إن إصابة الأغشية المخاطية بالأنف بميكروب بيموكوكس يؤدى التهاب الجيوب الأنفية.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية


>ويوضح استشارى الأنف والأذن والحنجرة أن أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية متعددة لكن أبرزها التعرض للأتربة والأبخرة الملوثة وتيارات الهواء الباردة بصورة مفاجئة.

وصفة الليمون الطبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية


>ويتابع استشارى الأنف والأذن والحنجرة: "يجهل الكثيرون من مرضى التهاب الجيوب الأنفية بعض الوصفات الطبيعية المفيدة لعلاجهم ومنها وصفة الليمون التى تكون كالتالى:

وضع عصير ليمونة فى وعاء صغير وتصفيته باستخدام قطعة من القطن أو قطارة وسحب جزء من هذا العصير ووضعه فى الأنف عن طريق التنقيط حيث يشعر المريض بحرقة وهذه الوصفة مفيدة لأن الليمون يحوى مواد قابضة تغلق الأغشية المخاطية وبالتالى تحسن التهابات الجيوب الأنفية.

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مصر 365