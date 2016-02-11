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بالفيديو – السلطان إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان لربع نهائي كأس فرنسا

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بالفيديو – السلطان إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان لربع نهائي كأس فرنسا بالفيديو – السلطان إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان لربع نهائي كأس فرنسا

(إفي): حجز باريس سان جيرمان بطاقة العبور لدور الثمانية بكأس فرنسا بعدما أكرم ضيافة أولمبيك ليون بثلاثية نظيفة وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول "حديقة الأمراء" في دور الـ16.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، انفجر لاعبو الفريق الباريسي في وجه الضيوف بثلاثة أهداف عبر نجميه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ثنائية في الدقيقتين 63 و67 والأوروجوائي إدينسون كافاني في الدقيقة 75.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة بعد تمريرة عرضية من البرازيلي لوكاس مورا من ناحية اليمين مرت من الجميع ووجدت زلاتان الذي أسكن الكرة بصدره، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثاني بعد متابعة لتمريرة الإيفواري سيرجي أورييه الأرضية من اليمين ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

واختتم كافاني ثلاثية الباريسيين في المباراة بعد تمريرة عرضية من اليسار قابلها بلمسة سحرية في شباك ليون ليؤكد تأهل الفريق العاصمي للدور التالي.

وبهذه النتيجة، يلحق الـ"بي إس جي" بركب المتأهلين لدور الـ8 بعد أندية جازيليك أجاكسيو وجرانفيل، المفاجأة وأحد أندية الدرجة الخامسة، وسوشو ولوريان وسانت إيتيان ونانت.

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين يوم الخميس بعد انتهاء المباراة التي سيحل فيها مارسيليا ضيفا على ترليساك، أحد أندية الدرجة الرابعة.

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فيديو اليوم السابع

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