أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"الكهرباء": انتهاء 60 % من البرنامج السنوى لصيانة المحطات

Google+ Print
مصدر بـ"الكهرباء": انتهاء 60 % من البرنامج السنوى لصيانة المحطات مصدر بـ"الكهرباء": انتهاء 60 % من البرنامج السنوى لصيانة المحطات
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من البرنامج السنوى لصيانة محطات توليد كهرباء بنسبة 60% حتى الآن ، مؤكّدًا أن عدد الوحدات التى تم صيانتها حتى الآن، بلغ 100 وحدة بقدرة 23 ألف ميجاوات، من إجمالى 167 وحدة.

وأشار المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء أعمال الصيانة السنوية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء، قبل الموعد المحدد لها فى 30 أبريل المُقْبِل، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تتم أسرع من الجدول الزمنى المحدد لها، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية مارس المُقْبِل.

وأضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من صيانة محطات توليد كهرباء بقدرة 23 ألف ميجاوات من إجمالى 30 ألف ميجاوات، قدرة الشبكة فى إطار البرنامج السنوى لصيانة المحطات.

وقال المصدر، أن برنامج الصيانة السنوى بدأ فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 أبريل، موضّحًا أن برنامج الصيانة هدفه الاستعداد لفصل الصيف لتفادى حدوث أى أعطال فنية.

- المتحدث باسم "الكهرباء": توزيع 7 ملايين لمبة ليد حتى الآن على المواطنين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365