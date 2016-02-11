توفيق عكاشة: سأعتذر عن عدم حضور جلسة خطاب الرئيس السيسى فى البرلمان

أعلن توفيق عكاشة عضو مجلس النواب ، أنه لن يحضر جلسة البرلمان التى من المقرر أن يلقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه ، لافتا إلى أنه سيتقدم باعتذار رسمى اليوم الخميس، لرئيس المجلس عن عدم حضور تلك الجلسة.

وأضاف "عكاشة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه حاصل على أعلى عدد أصوات بالانتخابات البرلمانية ، وأنه وطلب مقابلة الرئيس السيسى رسميا ولم يحدد له موعد، متابعا: "وأنا لدى كرامة أحافظ عليها وعلى كرامة من انتخبنى، ولو أنا طلبت أقابلك وانت مرضتش يبقى أنت أرسلت إلى رسالة بأنى شخص غير مرغوب فيه وبالتالى لن استقبلك".

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