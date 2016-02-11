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إعادة فتح طريق"المحلة – طنطا" بعد توقف أكثر من ساعتين بسبب تجمهر الأهالى

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إعادة فتح طريق"المحلة – طنطا" بعد توقف أكثر من ساعتين بسبب تجمهر الأهالى إعادة فتح طريق"المحلة – طنطا" بعد توقف أكثر من ساعتين بسبب تجمهر الأهالى
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى إعادة فتح طريق"المحلة – طنطا" فى الاتجاهين بعد توقف أكثر من ساعتين ونصف أمام قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، لتجمهر العشرات من أهالى القرية وقطع الطريق احتجاجا على مصرع طفل أسفل عجلات سيارة مسرعة.

وطالب الأهالى، بسرعة عمل مطبات صناعية على مسافات متقاربة على الطريق لإجبار قائدى السيارات على خفض السرعة حفاظا على أرواح المواطنين.

وانتقل المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا وضباط مباحث المركز والقيادات الأمنية، حيث تم إقناع الأهالى بإعادة فتح الطريق حفاظا على مصالح المواطنين والمرضى.

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