مصدر: أحد المتهمين بالسطو على شركة صرافة الدقى اشترى سيارة بالنقود المسروقة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المتهمين اللذين تم القبض عليهما لاتهامهما بالسطو المسلح على شركة صرافة بالدقى، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، هما "هشام.م.د" سائق مقيم بمنطقة الوراق، و"بهاء الدين.ى.ط" صاحب شركة ألوميتال مقيم بالوراق.

وأضاف المصدر أن المتهم الأول ضبط بحوزته 50 ألف جنيه، وضبط بحوزة المتهم الثانى عملات مصرية وأجنبية، وتبين أنه اشترى سيارة ماركة أوبل فيكترا موديل 1995 من المبلغ المستولى عليه.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين المضبوطين اشتركا مع ثلاثة آخرين فى السطو المسلح على شركة صرافة "المعادى" الكائنة بشارع التحرير وهددوا العاملين بها واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة تم التوصل لهوية المتهمين، وتبين أن اثنين من المتهمين مقيمين بمنطقة الوراق، وبإعداد كملن لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.