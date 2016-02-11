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"كنائس مصر": 30 خلافًا بين الإنجيليين والأرثوذكس والمحبة تطغى

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"كنائس مصر": 30 خلافًا بين الإنجيليين والأرثوذكس والمحبة تطغى "كنائس مصر": 30 خلافًا بين الإنجيليين والأرثوذكس والمحبة تطغى
دعا مايكل فيكتور سكرتير لجنة الإعلام بمجلس كنائس جموع المسيحيين للمشاركة فى أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس الذى يبدأ السبت المقبل بمشاركة مجلسى كنائس مصر والشرق الأوسط.

ونقل فيكتور فى تصريحات له قبيل بدء أسبوع الصلاة ، مشاركة كنائس ( القبطية الأرثوذكسية - الروم الأرثوذكس - الكاثوليكية - الإنجيلية - الأسقفية ) فى الفعاليات لافتًا إلى وجود 30 خلافا بين الإنجيليين والأرثوذكس و 15 خلافا بين الأرثوذكس والكاثوليك ولكن روح المحبة تطغى.

وجدد فيكتور دعوة البابا تواضروس الثانى وبابا الفاتيكان لتوحيد موعد الاحتفال بعيد القيامة متمنيًا أن تسعى الكنائس جاهدة لذلك

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مصر 365

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