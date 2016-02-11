لأول مرة.. الأزهر ينشر مقترحا لجدول امتحانات "الثانوية" لاستطلاع الرأى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية للمرة الأولى نشر "مقترح" لجداول امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها (علمى – أدبى – شعبة إسلامية) لعرضه على جموع الطلاب وأولياء أمورهم واستطلاع آرائهم حوله ومدى رضاهم عنه.

يعد ذلك سابقة جديدة بالتعليم الأزهرى إيمانا بأهمية التواصل بين الطلاب والمسئولين عن صناعة القرار ، وتقوم (بوابة الأزهر الإلكترونية – الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر على الفيس بوك – جريدة صوت الأزهر) بتلقى مقترحات الطلاب وأولياء أمورهم حول الجداول المقترحة، وتعرض البوابة استبيانا مرفقا بالخبر يستطلع رأى الزوار، علما بأن الجهات المختصة تتابع المقترحات وتراجعها ويمكنكم إضافة المقترح من خلال الصفحة الحالية.

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