على السلمى: للأسف مبارك لم يحاكم سياسيا وفلول نظامه يعطلون مسيرة البلاد

قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن رحيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم كان أحد ثمار ثورة 25 يناير ،وكان مطلب الشعب بالتغيير والخروج من أسر نظام استبدادى .إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأضاف "السلمى" فى تصريح خاص بمناسبة رحيل "مبارك" عن الحكم فى 11 فبراير 2011،:" للأسف مبارك رحل ولكن فلول نظامه لا تزال موجودة وهو الأمر الذى يعطل مسيرة مصر الآن"
>وتابع السلمى :" للأسف مبارك كان يحاكم على أمور مالية وقصور رئاسية وغير ذلك ، ولكن لم يحاكم محاكمة سياسية ..نريد أن نخرج من هذه المتاهة بأن نبحث عن مستقبل أفضل ولا نتحدث عن الماضى إلا لعدم الوقوع فى الخطأ مرة ثانية".
>وأضاف "السلمى" فى تصريح خاص بمناسبة رحيل "مبارك" عن الحكم فى 11 فبراير 2011،:" للأسف مبارك رحل ولكن فلول نظامه لا تزال موجودة وهو الأمر الذى يعطل مسيرة مصر الآن"
>وتابع السلمى :" للأسف مبارك كان يحاكم على أمور مالية وقصور رئاسية وغير ذلك ، ولكن لم يحاكم محاكمة سياسية ..نريد أن نخرج من هذه المتاهة بأن نبحث عن مستقبل أفضل ولا نتحدث عن الماضى إلا لعدم الوقوع فى الخطأ مرة ثانية".
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