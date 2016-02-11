القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش وأقراص مخدره ببولاق الدكرور

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه القبض على عاطل لإتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدره ببولاق الدكرور، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه تفيد إتجار "محمود.ح" عاطل بالمواد المخدره، وبإعداد كمين له تمكن المقدم عمرو جاد ورقيب شرطة وائل مصطفى من ضبط المتهم ببولاق الدكرور وبحوزته 11 قطعة حشيش و50 قرص مخدر.

واعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه بشاره الجمعية ببولاق الدكرور، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.