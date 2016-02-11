وفاة سجين بمركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية

توفى، منذ قليل، أحد سجناء مركز شرطة بنى عبيد، بمحافظ الدقهلية، والذى تم نقله الأحد الماضى لمستشفى دكرنس العام، بعد إصابته بغيبوبة كاملة، نتيجة تأخر علاجه ونقله للمستشفى، بحسب شقيقه وأطباء بالمستشفى.

وقال الدكتور تامر العجرودى، طبيب بمستشفى دكرنس العام، إن محمود المهدى أبو المجد، 35 عاما، ستورجى، مقيم بقرية ميت فارس بمركز بنى عبيد، توقف قلبة عن العمل لمدة تصل إلى نصف ساعة منذ أذان مغرب أمس، وأن الأطباء بقسم العناية حاولوا إنعاش قلبه، ولكن حالته كانت متأخرة للغاية، وتوفى إكلينيكيا ثم تأكدت وفاته بشكل تام منذ قليل.

وكان شقيق السجين اتهم سلطات السجن بإهماله حتى ساءت حالته، مشيرا إلى أن شقيقه محبوس على ذمة القضية رقم 8393 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة بنى عبيد، بسبب تعاطيه مواد مخدرة "ترامادول"، وأن مركز الشرطة أهمل فى حالته الصحية للغاية وتم نقله لمستشفى دكرنس العام فى حالة حرجة ومتأخرة ومصاب بغيبوبه تامة، مؤكدا أن الأطباء أخبروه أن حالته متأخرة جدا.